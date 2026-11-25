Un incendio declarado en un trastero situado en la calle Ancha de Santa María de Sando ha movilizado a los Bomberos de la Diputación en la tarde de este miércoles.

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Pasadas las 19:00 horas hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de bomberos de Vitigudino y Ledesma para intervenir en el fuego y evitar que las llamas pudieran propagarse.

El suceso se ha saldado únicamente con daños materiales, sin que haya que lamentar daños personales.

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