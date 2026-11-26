Un varón de unos 30 años ha resultado herido en la mañana de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en Garrido, al colisionar el patinete en el que circulaba con un turismo.

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El suceso se ha producido a las 12:08 horas en la Glorieta del Voluntariado, en la esquina con la avenida de los Cedros. Según la información facilitada por el 112, el joven se encontraba consciente tras el impacto.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Salamanca y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl para atender al herido.