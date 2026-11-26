Los candidatos socialistas Míryam Tobal y Sergio Maqueda, al Congreso y al Senado, respectivamente, han centrado sus intervenciones en la campaña electoral en la necesidad de reforzar las oportunidades en Salamanca para evitar la pérdida de población y facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la provincia.

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Tobal ha defendido la educación pública como una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en una provincia con 362 municipios y una importante dispersión territorial.

La candidata ha destacado las 512 plazas de educación infantil de cero a tres años creadas con financiación estatal, los 20 centros que cuentan con el programa Proa Plus y las más de 3.200 becas universitarias concedidas en Salamanca durante el pasado curso, con una inversión superior a los siete millones de euros.

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También ha puesto en valor el incremento de las becas de residencia, que han pasado de 1.500 a 2.700 euros, y el impulso a la Formación Profesional, con 2.331 nuevas plazas en la provincia desde 2018. En este sentido, ha defendido que la oferta formativa debe responder a las necesidades de sectores como la industria, la agricultura, la ganadería y las nuevas tecnologías.

Por su parte, Maqueda ha puesto el foco en el empleo y la vivienda como dos de los principales problemas que afronta Salamanca. El candidato ha defendido las medidas laborales impulsadas por el Gobierno de España, como la reforma laboral y las subidas del salario mínimo interprofesional y las pensiones.

Según los datos aportados por el socialista, Salamanca cuenta actualmente con 143.000 personas ocupadas y 14.000 desempleadas, frente a las más de 26.000 personas en paro de 2018.

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En materia de vivienda, Maqueda ha dirigido sus críticas a la Junta de Castilla y León, a la que ha reclamado mayor transparencia y menos anuncios. “Una vivienda anunciada no es una vivienda entregada”, ha señalado, insistiendo en la necesidad de conocer cuántas viviendas están realmente disponibles.

También ha cuestionado la gestión del Ayuntamiento de Salamanca, al considerar insuficientes las más de cien viviendas entregadas en Capuchinos y Pizarrales con financiación europea, y ha reclamado más herramientas urbanísticas para ampliar la oferta de vivienda asequible.