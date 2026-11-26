El Gobierno ha informado este jueves que mediante el Ministerio de Cultura se han aprobado nuevas ayudas para producir largometrajes en 2027.

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A través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) se ha convocado 20 millones de euros destinados a financiar los proyectos solicitados (una cantidad que podría ampliarse en otros 17 millones de euros adicionales).

Según se especifica en el BOE, "del total de la dotación, se destina un mínimo del 40% para los proyectos realizados exclusivamente por directoras; un mínimo del 15% y un máximo del25% a proyectos de carácter documental; un mínimo del 10% a proyectos de animación; un mínimo del 5% a proyectos de carácter experimental; y un mínimo del 5% para coproducciones con empresas extranjeras en las que la participación española sea minoritaria".

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El importe máximo de ayuda que puede concederse a cada uno de los proyectos es de 800.000 euros; de 1.000.000 euros si se trata de un proyecto de animación; o de 300.000 para las coproducciones con empresas extranjeras en las que la participación española sea minoritaria.

La ayudas las recibirán aquellos proyectos que se encuentren dentro de estas categorías:

Que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social.

Que sean de carácter documental.

Que incorporen nuevos realizadores.

Que sean de carácter experimental. No podrán acceder a estas ayudas "los proyectos que antes de recaer la decisión final de la Comisión de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes del procedimiento al que concurran, hayan presentado la solicitud de calificación por grupos de edad".

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