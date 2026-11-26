Un hombre de unos 53 años ha resultado herido este jueves tras sufrir una caída desde una altura aproximada de dos metros mientras trabajaba en una vivienda de Sobradillo. El accidente laboral ha tenido lugar en torno a las 13:05 horas en la plaza del Castillo de la localidad.

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Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el aviso alertaba de la caída de un varón desde la claraboya del tejado de una vivienda, donde se encontraba realizando trabajos de enlucido. El herido estaba consciente tras el accidente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl y personal sanitario del centro de salud de Lumbrales. En un primer momento, se solicitó también la intervención de los bomberos debido a las dificultades para acceder hasta el trabajador, aunque finalmente sus propios compañeros consiguieron llegar hasta él. Tras recibir una primera asistencia en el lugar, el hombre ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Salamanca.

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