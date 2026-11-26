El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha absuelto al psicólogo que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a ocho años de prisión por un delito de agresión sexual contra una paciente. La Sala de lo Civil y Penal ha estimado el recurso presentado por el acusado y ha revocado íntegramente la condena al considerar que no existen pruebas suficientes para determinar que el consentimiento de la mujer fuera jurídicamente inválido.

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La decisión judicial deja sin efecto todas las medidas impuestas en primera instancia, entre ellas los ocho años de cárcel, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 250 metros durante diez años tras salir de prisión, la inhabilitación profesional durante trece años y el pago de una indemnización de 25.000 euros.

En su resolución, el TSJCyL reconoce que la denunciante atravesaba una situación de vulnerabilidad psicológica y dependencia emocional, aunque considera que estas circunstancias no implican automáticamente una incapacidad para consentir una relación sexual.

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La Sala también califica de "éticamente reprochable" la conducta del psicólogo y considera que resulta difícilmente compatible con los deberes propios de una relación terapéutica. Sin embargo, distingue entre la posible responsabilidad profesional del acusado y la existencia de un delito de agresión sexual.

Tras examinar los informes médicos y psiquiátricos, las pruebas periciales y las conversaciones de WhatsApp intercambiadas entre ambos, el tribunal entiende que existen elementos que apuntan tanto a una situación de dependencia emocional como a la capacidad de decisión de la denunciante.

Entre los aspectos valorados, la resolución destaca que los informes clínicos más próximos a los hechos describían a la mujer como consciente, orientada y con el juicio de realidad conservado. También señala que los mensajes reflejaban expresiones recíprocas de afecto e intimidad y que la paciente había mostrado capacidad para establecer límites y rechazar determinadas conductas.

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Por ello, los magistrados consideran que no ha quedado demostrado que la influencia emocional del psicólogo alcanzara una intensidad suficiente como para anular o invalidar jurídicamente el consentimiento.

Una condena que queda revocada La Audiencia Provincial de Salamanca había condenado al psicólogo por unos hechos ocurridos el 6 de febrero de 2024 en su consulta, donde, según la sentencia inicial, aprovechó la vulnerabilidad de la paciente para realizar actos sexuales sin su consentimiento.

El caso también recogía los mensajes de contenido sexual que ambos habían intercambiado durante los meses anteriores y el progresivo deterioro de la relación terapéutica.