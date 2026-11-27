El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva edición del grama Escolar de Esquí 2027 para así acercar a los jóvenes de la capital salmantina la práctica de deportes de invierno, fomentando también los hábitos saludables a través de la realización de deporte en la naturaleza. Está dirigido a escolares nacidos entre 2013 y 2016, matriculados durante el curso 2026/2027 en la capital del Tormes.

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En total habrá 576 plazas, en las que 540 serán para los propios escolares y otras 36 para los responsables de los grupos, que se dividirán en 12 turnos entre el 15 de febrero y el 3 de marzo en la estación de esquí de La Covatilla. Cada uno de los turnos tendrá 45 niños, donde en caso de suspensión por causas meteorológicas, el Ayuntamiento de Salamanca se ha comprometido a buscar nuevas fechas.

Habrá dos tipos de modalidades, por un lado iniciación y por otro el de perfeccionamiento,, donde durante dos días se realizarán un total de seis horas impartidas por el personal de la Escuela Bejarana de Esquí. Por participante será un total de 75 euros, en donde se incluye el material necesario, además de la comida en la estación durante los dos días y el transporte de ida y vuelta desde Salamanca.

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