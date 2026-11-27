La Universidad de Salamanca continúa conmemorando el V Centenario de la Escuela de Salamanca (1526-2026) con nuevas iniciativas para acercar su legado al público general. En esta ocasión, la institución académica ha puesto en marcha una serie de cinco vídeos breves de animación que explican las principales aportaciones de este movimiento intelectual.

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El proyecto está impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), dependiente del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, y se enmarca en la estrategia digital de divulgación de la Escuela de Salamanca. Los audiovisuales han sido producidos por la propia UCC+i, ilustrados por Antonio del Hoyo y animados por José María Rosado.

La serie comienza con un capítulo introductorio sobre el origen de la Escuela de Salamanca y sus principales protagonistas, con especial atención a Francisco de Vitoria. A partir de ahí, los vídeos recorren algunas de las cuestiones fundamentales que marcaron el pensamiento de estos teólogos y juristas, como el derecho de gentes, el debate sobre la conquista de América y el concepto de guerra justa.

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También se aborda la influencia de este movimiento en las Leyes Nuevas de 1542, destinadas a limitar los abusos contra la población indígena, así como sus aportaciones a la economía y sus reflexiones sobre la soberanía popular y la libertad. Esta última cuestión sirve, además, para establecer una conexión entre los debates de hace cinco siglos y algunos de los desafíos de la sociedad actual.

Los cinco vídeos estarán disponibles en el canal de YouTube de la Universidad de Salamanca (@usal), en las redes sociales de la UCC+i (@ucciusal) y en la página web culturacientifica.usal.es.

Una exposición con manuscritos originales hasta enero de 2027 Esta iniciativa digital complementa la exposición divulgativa ‘La Escuela de Salamanca. Los Libros que Cambiaron el Mundo’, que puede visitarse en el Claustro y en la Sala de la Columna de las Escuelas Mayores.

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La muestra, organizada por la UCC+i en colaboración con la Biblioteca General Histórica, la Fundación Ignacio Larramendi y la Fundación Tatiana, reúne manuscritos originales y obras fundamentales de figuras como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Bartolomé de las Casas, Tomás de Mercado y Francisco Suárez.