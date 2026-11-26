La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha presentado este jueves dos nuevos libros que ponen el foco en dos cuestiones de actualidad como son los retos que plantea la inteligencia artificial y la reflexión sobre el misterio de Dios. Las publicaciones, impulsadas por la Facultad de Teología, recogen las aportaciones de expertos y profesores en dos encuentros académicos celebrados por la institución.

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Uno de los volúmenes, titulado IA y Teología: una relación a construir, aborda las implicaciones de la inteligencia artificial desde diferentes perspectivas, entre ellas la teología, la ética, la informática, la medicina y la comunicación. Su editor, el profesor Carlos Simón Vázquez, ha destacado que la obra invita a reflexionar sobre los límites de la tecnología y su relación con la dignidad humana y la conciencia moral.

Durante la presentación, Simón ha insistido en la importancia de diferenciar al ser humano de las herramientas tecnológicas. "La primera es una facultad humana, la segunda simplemente es una herramienta, es un producto del hombre", ha señalado en referencia a la diferencia entre la inteligencia humana y la artificial. Además, ha apuntado a la responsabilidad como uno de los grandes aspectos que deben replantearse ante el avance de estas tecnologías.

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El segundo libro, El misterio de Dios vivido y pensado, coordinado por el profesor Francisco García Martínez, recoge las reflexiones de las XXXVIII Conversaciones de Salamanca y profundiza en el papel de Dios dentro de la teología cristiana y la experiencia humana.