El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez ha presentado este jueves junto a la vicepresidenta de la Fundación Ignacio Larramendi, Carmen Hernando de Larramendi, la Biblioteca Virtual “Quinto Centenario de la Escuela de Salamanca”.

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Se trata de una prolongación de la Biblioteca Virtual de la Escuela de Salamanca 3.0, que fue presentada en 2018, cuyo objetivo, según palabras del rector, es “poner al alcance de cualquier persona las obras de aquellos grandes maestros. Cualquiera puede ya leer las fuentes, buscar dentro de ellas, seguir el rastro de una idea de un autor a otro, comprobar cómo unas tesis respondían a las otras”.

La Biblioteca incluye información sobre la vida, obra y el pensamiento de los principales representantes de la Escuela de Salamanca, como son Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Francisco Suárez o Fray Luis de León.

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Corchado también ha destacado que los ejemplares digitalizados de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto son justamente los más descargados en la actualidad.