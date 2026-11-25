El Gobierno ha anunciado que se amplía la duración de los estudios de la carrera de Veterinaria, que pasa de cinco a seis años.

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Esta decisión ha sido aprobada este miércoles en el Consejo de Ministros y responde, según recoge la Agencia Europa Press, "a la necesidad de adaptar la normativa española a las modificaciones introducidas por la Directiva 2013/55/UE, que reforzó el enfoque competencial y la movilidad profesional en la formación veterinaria, y a la Directiva Delegada (UE) 2025/1223, que revisa y amplía los conocimientos y capacidades mínimos exigidos para la profesión veterinaria".

La decisión también parte de la propuesta realizada hace un año por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), que reclamó la ampliación de este grado en un año más y exigió que en la formación de los nuevos veterinarios tenía que haber competencias en materia de protección y promoción de la salud de las personas en los ámbitos de la salud pública y comunitaria.

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