La Universidad de Salamanca celebra este jueves, 26 de noviembre, el Día del Donante Universitario 2026, una iniciativa destinada a sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la donación de órganos, sangre y médula ósea. Una campaña en la que se realizarán mesas informativas en los campus de Salamanca, Zamora, Ávila y Béjar.

Las mesas informativas estarán abiertas en horario de 9:30 a 13:15 horas. Ya el pasado 24 de noviembre se instalaron en la Facultad de Educación de Salamanca y en la Facultad de Educación y Turismo de Ávila, mientras que este jueves arrancarán en diferentes lugares. Con respecto a Salamanca, serán las siguientes zonas: en Salamanca la Facultad de Bellas Artes, Biología, Ciencias Ambientales y Agrarias, Ciencias, Ciencias Químicas, Derecho, Enfermería y Fisioterapia, Farmacia, Filología, Geografía e Historia, Medicina, Psicología, Traducción y Documentación, además del Edificio FES; mientras que en Béjar será en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. El propio 26 de noviembre se instalará una unidad móvil de extracción de sangre en el Campus Miguel de Unamuno, junto al Colegio Mayor de Oviedo, entre las 10:00 y las 13:00 horas.