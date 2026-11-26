El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha formalizado un convenio de colaboración con la asociación Solidaridad Intergeneracional con el objetivo de desarrollar un amplio programa de intervenciones sociales destinado a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, con o sin dependencia, las personas con discapacidad, las familias cuidadoras y las mujeres del municipio.

Publicidad Publicidad

A la firma han asistido el alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Noemí Fernández, y la representante de Solidaridad Intergeneracional, Ana Blázquez Gómez. El acuerdo establece un marco estable de cooperación entre ambas entidades durante los próximos tres años para impulsar proyectos de atención social de proximidad que favorezcan que los vecinos puedan permanecer en sus propios hogares en condiciones dignas.

En virtud de este convenio, el Consistorio cederá de manera gratuita las instalaciones municipales necesarias para el desarrollo de las actividades y colaborará en la detección y selección de los usuarios participantes. Por su parte, el equipo multidisciplinar de profesionales especializados de Solidaridad Intergeneracional ejecutará todas las actuaciones sin coste alguno para los participantes.

Publicidad Publicidad

Entre las intervenciones contempladas en el acuerdo destacan la atención especializada y respiro familiar: Servicios individuales y grupales de apoyo domiciliario (psicología, fisioterapia, terapia ocupacional), asesoramiento sobre ayudas técnicas y sustituciones temporales para cuidadores en situaciones de necesidad. El envejecimiento activo y lucha contra la soledad: Actividades socioculturales para fomentar las relaciones intergeneracionales y creación de una Red Vecinal de voluntariado para acompañar y ayudar en gestiones cotidianas a personas vulnerables que viven solas. La inclusión digital y asesoramiento social: Talleres sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y administración electrónica, además de consultoría gratuita telefónica y online para tramitar ayudas de dependencia y recursos sociales. El empoderamiento femenino y empleo: Talleres de alfabetización informática aplicada a la búsqueda de empleo, formación especializada para asistentes personales e integración en la bolsa de empleo digital de la entidad.

El alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, ha puesto en valor la trascendencia de esta alianza estratégica dentro de la hoja de ruta social del equipo de gobierno: "Para este Ayuntamiento, cuidar de nuestros mayores y apoyar a las familias que sostienen el día a día de la dependencia no es solo una competencia administrativa, sino una prioridad política y moral. Con la firma de este convenio damos un paso decisivo para traer a Carbajosa recursos especializados, innovadores y gratuitos que garantizan que ningún vecino se quede atrás ni tenga que renunciar a vivir en su entorno".

Por su parte, la concejala de Mayores, Noemí Fernández, ha detallado el alcance práctico de las iniciativas que se pondrán en marcha y su impacto directo en la vida cotidiana del municipio: "Queremos promover un envejecimiento activo, saludable y participativo, pero también dar un respiro real a quienes cuidan. Este convenio nos va a permitir activar desde servicios de acompañamiento y respiro familiar hasta asesoramiento en accesibilidad en el hogar, terapia ocupacional, atención psicológica o fisioterapia, además de crear una red vecinal solidaria para combatir la soledad no deseada".