El Boletín Oficial de Castilla y León publica este viernes la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de una planta de biogas con purificación a biometano a partir de residuos agropecuarios, fundamentalmente purines y estiércol, en Doñinos de Salamanca. La declaración determina que “una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental y las contempladas en el estudio de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización”.

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Esto supone un paso más en la tramitación del proyecto que detalla las medidas preventivas que se deberán implantar tanto en la fase de construcción como en la de explotación, además de que se deberá implantar un sistema de vigilancia y seguimiento ambiental “que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas”.

La planta, promovida por Biosustainable Ecosystem, S.L.U., prevé tratar 200.000 toneladas de residuos orgánicos al año para conseguir una producción estimada de biometano de 10.190.617 Nm3 CH4/año. Para ello, tratará purín de vacuno y porcino, estiércol de vacuno y porcino, gallinaza, paja y residuos de fruta y verdura.

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La planta contará con una zona de recepción y pretratamiento de residuos con una entrada diferenciada de residuos orgánicos, con sus respectivos espacios de recepción y pretratamientos. Una zona de digestión anaeróbica y producción de biogás con etapa de adición de residuos homogenizados y pretratados a reactores anaeróbicos para la producción de biogás. Se produce biogás y digestato.

También tendrá una zona de upgrading e inyección, zona de purificación del biometano y CO2 procedentes del biogás e inyección del biometano a la red. Zona de tratamiento del digestato con separación física de las fracciones líquida y sólida del digestato procedentes del digestor. La fracción sólida cuenta con una elevada concentración de nutrientes y será destinada a su reutilización como nutrición de suelos en los campos de cultivo de la zona, mientras que la líquida, se somete a un tratamiento de stripping de amonio para reducir el nivel de nitrógeno y recuperar sulfato amónico; una fracción del digestato bajo en nitrógeno es recirculado a cabecera de planta para ser usado como diluyente de las materias primas con alta concentración de sólidos, y la parte no recirculada será almacenada en tanques de hormigón.

Se completarán las instalaciones con oficinas y vestuarios, báscula y recepción, área de repostaje de combustible, nave-taller, almacén y acometida de servicios.

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