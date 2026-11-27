Gran despliegue policial durante la madrugada del día 18 de noviembre en Salamanca. Efectivos de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, junto con agentes de la Policía Judicial de Madrid, llevaron a cabo un registro en una vivienda situada en la calle Padilla, que se saldó con la detención de un hombre.

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Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, la intervención está relacionada con la investigación de un robo con violencia cometido en una entidad bancaria de Cuenca. Hasta la capital salmantina se desplazaron los agentes para realizar las diligencias correspondientes dentro de la operación policial.

El dispositivo se desarrolló durante la madrugada y llamó la atención en la zona por la presencia de efectivos de unidades especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Judicial.

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Tras el registro del inmueble, los agentes procedieron a detener a un hombre, cuya presunta implicación estaría siendo investigada en relación con el asalto a la entidad bancaria.