La madrugada ha dejado varias intervenciones policiales en Salamanca relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, con dos conductores que dieron positivo en distintos controles y un decomiso de sustancias estupefacientes. La primera actuación se produjo a las 00:57 horas en la calle Hovohambre, número 10, donde los agentes llevaron a cabo un decomiso de estupefacientes.

Publicidad Publicidad

Apenas un minuto después, a las 00:58 horas, en la calle Cortes de Cádiz, número 2, fue detectado un conductor de patinete eléctrico que arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

La tercera intervención tuvo lugar a las 01:54 horas en el paseo de Torres Villarroel, número 6, donde un conductor de vehículo dio positivo en drogas. Las tres actuaciones se produjeron en distintos puntos de la ciudad durante las primeras horas de la madrugada.