El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha de un plan integral de renovación de la señalización horizontal en 33 puntos estratégicos del municipio con el objetivo de garantizar la máxima visibilidad en la vía pública y proteger tanto a conductores como a peatones y ciclistas.

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Con un presupuesto de 17.910,94 euros (IVA incluido), esta actuación busca introducir mejoras reales en la ordenación del tráfico destacando la intervención en la calle Zurbarán, que pasa a ser de sentido único. El cambio de la calzada en esta vía ha permitido habilitar 20 nuevas plazas de aparcamiento, que se suman a las ya existentes, y una zona específica de estacionamiento para motocicletas, aliviando así la demanda de aparcamiento y facilitando el día de día de los vecinos. Asimismo, se ha reubicado la isla de reciclaje para mejorar la visibilidad en el paso de peatones.

Mapa Calle Zurbarán De igual modo, dentro de las actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad universal, se ha habilitado una nueva plaza de estacionamiento reservada para personas con movilidad reducida en la calle Carpihuelo, concretamente en el entorno del taller de cerámica.

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"Con esta intervención no solo renovamos la pintura vial para ganar en seguridad, sino que optimizamos el espacio urbano escuchando las necesidades reales de nuestros vecinos. El cambio a sentido único en la calle Zurbarán es un ejemplo claro de cómo una buena re ordenación permite ganar más de veinte plazas de aparcamiento y mejorar la visibilidad de los pasos de peatones sin necesidad de grandes obras", ha asegurado el concejal delegado, Ángel Manso.

Este proyecto se integra en la hoja de ruta del Consistorio para transformar y hacer más accesible cada barrio de Carbajosa, sumándose a inversiones recientes como la remodelación de la calle Sur, las mejoras en la urbanización Albahonda I o la pavimentación de la calle Villares.