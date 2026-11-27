Un hombre tendrá que hacer frente a una sanción que podría llegar hasta los 1.500 euros después de que la Policía Local de Salamanca lo sorprendiera intentando sustraer un adorno del árbol de Navidad instalado en la Plaza Mayor.

Publicidad Publicidad

Los hechos han ocurrido sobre las 6:20 de la madrugada de este viernes, momento en el que el individuo habría saltado la valla que protege la estructura y habría tirado de una de las bolas decorativas, provocándole diversos desperfectos. Además, habría intentado llevársela.

Los agentes que participaban en el dispositivo de vigilancia en el centro de la ciudad interceptaron e identificaron al sospechoso de manera prácticamente inmediata.

Publicidad Publicidad

Ahora, el Ayuntamiento de Salamanca tramitará la denuncia amparándose en la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, normativa que califica este tipo de actos vandálicos como infracciones graves y contempla multas que alcanzan los 1.500 euros.