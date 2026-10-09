Villamayor de la Armuña bajará el IBI en 2027

El Ayuntamiento ha iniciado la elaboración del presupuesto municipal con una reducción del tipo del 0,70 % al 0,66 %, con la intención de congelar las tasas y con el compromiso de recuperar los precios públicos un 0,62 por ciento para 2028.

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Como han indicado desde el propio consistorio, “esta decisión permitirá aliviar la carga tributaria de los vecinos y avanzar en el compromiso de reducir progresivamente el incremento aprobado en 2024” por lo que “la propuesta supone una disminución del tipo impositivo del 5,71 % respecto al actual y responde a la voluntad del equipo de gobierno de apoyar la economía de las familias, en un contexto en el que el coste de la cesta de la compra, la electricidad y los combustibles sigue condicionando los presupuestos domésticos”.

De este modo, se consigue realizar la segunda rebaja consecutiva interanual, por lo que con este nuevo descenso se revertirá la situación hasta en tres cuartas veces, es decir, un 75 por ciento.

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Así pues, se cumple con uno de los grandes compromisos del consistorio al comienzo de la legislatura, manteniendo “esta reducción en 2028 hasta recuperar el tipo del 0,62 por ciento, completando así la reversión del incremento de 2024”.

Eso sí, en lo único que no se congelará las tasas serán en la recogida de basuras, esto debido a que “a pesar haber tenido contenida esta tasa, el Ayuntamiento debe aplicar ‘El Basurazo’, en cumplimiento del imperativo del gobierno central, trabajando, eso sí, para evitar, dentro del marco legal vigente, que las exigencias de la normativa estatal se traduzcan en una mayor carga económica para las familias”.

Como cada año, el Ayuntamiento abrirá también un proceso de participación ciudadana para que los vecinos puedan trasladar sus propuestas de cara al nuevo ejercicio fiscal. Desde el próximo lunes, día 13, y hasta el día 30, los vecinos podrán enviar aquellas iniciativas, sugerencias o actuaciones que consideren de interés para el municipio y que puedan ser tenidas en cuenta durante la elaboración del presupuesto de 2027. Las propuestas podrán remitirse por correo electrónico a info@villamayor.es.