Santa Marta pone fin al problema histórico de la calidad del agua con la conexión a la red de Salamanca

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes culminó el proceso administrativo y técnico que ha permitido poner en marcha uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas para el municipio: la conexión de la red municipal de abastecimiento con el sistema de agua potable de Salamanca.

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Los alcaldes de ambos municipios, David Mingo por Santa Marta de Tormes, y Carlos García Carbayo de Salamanca, acompañados por el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz, fueron los encargados de activar y arrancar el mecanismo en la ETAP de Salamanca que lleva el agua hasta los depósitos del municipio.

Una actuación que supone el final de uno de los problemas históricos que han afectado durante años a los vecinos, como eran la deficiente calidad del agua y los recurrentes episodios de turbidez.

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El proyecto ha requerido un importante esfuerzo tanto desde el punto de vista de la obra civil como del desarrollo normativo necesario para hacer posible la prestación del servicio.

Por un lado, se ha ejecutado una infraestructura hidráulica de gran envergadura, con una inversión de 1,1 millones de euros, con aportaciones de la Junta de Castilla y León a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, Somacyl se ha hecho cargo del 40% de la inversión (454.173€), mientras que el Ayuntamiento de Santa Marta ha tenido que afrontar el 60% restante (113.000€), un importante presupuesto que el Consistorio sufraga en parte gracias a una subvención nominativa de la Diputación de Salamanca que supone un 50% (567.827 euros) del proyecto global.

Inversiones que ha permitido conectar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Aldehuela con el depósito regulador de Santa Marta mediante una conducción de más de tres kilómetros y la adaptación de la estación de bombeo. Unas obras que han hecho posible trasladar hasta el municipio agua potable de calidad procedente de la red de Salamanca.

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Paralelamente, el Consistorio ha culminado la tramitación administrativa imprescindible para la entrada en funcionamiento del nuevo sistema mediante la aprobación de la ordenanza reguladora de la nueva tasa vinculada al suministro de agua desde Salamanca. Esta normativa permite gestionar el servicio y facturar el coste correspondiente a través de REGTSA mediante un segundo recibo específico, dando cobertura legal al nuevo modelo de abastecimiento.

La nueva conexión constituye una de las infraestructuras estratégicas más relevantes ejecutadas por el Ayuntamiento en los últimos años, ya que permite que los vecinos dispongan de agua de calidad directamente del grifo, eliminando definitivamente las limitaciones que durante décadas han condicionado el consumo doméstico y obligaban a muchas familias a recurrir habitualmente al agua embotellada.

Además, la implantación del nuevo sistema tiene una incidencia económica muy reducida para la mayoría de la población. Según el estudio realizado, el 83 % de los abonados se situará en el tramo mínimo de consumo, lo que supone un coste aproximado de siete céntimos de euro al día por disponer de agua de calidad.