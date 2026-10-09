El pabellón deportivo de Carbajosa dice adiós a las goteras

El pabellón deportivo de Carbajosa de la Sagrada ya no tendrá goteras. El Ayuntamiento de la localidad ha concluido los trabajos de mejora de la cubierta del edificio, lo que ha dado fin a los problema de humedades y filtraciones que se habían registrado en los últimos episodios de lluvias.

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La obra ya concluida se ha centrado en el exterior de los faldones inclinados de la vertiente noreste de la cubierta principal, así como en parte de la orientada al suroeste. Con un presupuesto de ejecución material de 191.133,37 €, estos trabajos han sustituido los sellados degradados en juntas, tornillería y lucernarios por una solución duradera. Esta intervención asegura que la cubierta cumpla correctamente su función de aislamiento sin alterar el uso deportivo del pabellón ni su relación con el entorno.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada iniciará en los próximos días la actuación de reparación de la impermeabilización de las cubiertas planas del mismo polideportivo con el fin de atajar y evitar filtraciones. Este proyecto cuenta con un presupuesto base de 20.812,00 € (IVA incluido) y un plazo máximo de ejecución de tres semanas desde el inicio de los trabajos. Su finalidad es restituir la estanqueidad en estas cubiertas horizontales no transitables, donde el envejecimiento de los materiales y la exposición a los agentes atmosféricos habían deteriorado los encuentros con paramentos verticales y petos.

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En el aspecto técnico, esta segunda intervención incluirá la ejecución de 65 metros lineales de nuevos encuentros impermeables mediante tabiques de ladrillo y láminas de PVC de 1,2 mm resistentes a la radiación ultravioleta. Asimismo, se impermeabilizarán 200 metros lineales de cubierta plana y se colocarán 60 metros lineales de nuevos remates metálicos de chapa plegada lacada en color verde.

Desde el Ayuntamiento se destaca que ambos proyectos se han planificado minuciosamente para interferir lo mínimo posible en el normal funcionamiento del Pabellón Polideportivo Municipal, permitiendo que los usuarios sigan disfrutando de la actividad deportiva habitual de forma segura.