Cortada al tráfico la carretera entre Aldeadávila y La Zarza de Pumareda

La carretera DSA-580 de Salamanca, que comunica Aldeadávila de la Ribera con La Zarza de Pumareda va a estar cortada unos días con motivo de obras de mejora. La Diputación de Salamanca ha informado que el corte al tráfico del tramo, que tiene 7 kilómetros, se prolongará desde este martes hasta el próximo 27 de octubre.

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Durante los próximos días la Diputación de Salamanca acometerá obras de refuerzo del firme en la vía.

Esto obligará al cierre total de la vía, por lo que se como recorrido alternativo, con el fin de minimizar los inconvenientes a los conductores, se recomienda un desvío por Masueco, a través de la DSA-314 y la DSA-582.