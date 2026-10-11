Una avería en la red de agua complica el abastecimiento en La Fregeneda durante el puente

La Fregeneda está sufriendo problemas de abastecimiento de agua después de una avería en la conducción que ha afectado al suministro durante toda la semana. Aunque el agua comenzó a llegar de nuevo al municipio, la recuperación ha sido insuficiente para garantizar el consumo y el depósito ha vuelto a quedarse sin reservas.

Publicidad Publicidad

El alcalde de La Fregeneda, Manuel Alonso Rubio, explica que el suministro se restableció después de que se interrumpiera el servicio en otros pueblos para facilitar la llegada de agua a la localidad. Sin embargo, la apertura de la conducción se realizó de forma muy lenta y el municipio no recuperó el caudal con normalidad hasta las doce de la noche.

"Ahora mismo ya tengo medio depósito otra vez sin agua, porque se está gastando más de la que me entra", advierte el regidor, que reconoce su preocupación ante la falta de una solución que permita recuperar la normalidad.

Publicidad Publicidad

Según detalla Alonso Rubio los problemas se han prolongado durante varios días. La situación resulta especialmente complicada para La Fregeneda, ya que, a diferencia de otras localidades afectadas, no dispone de sondeos ni de otros suministros alternativos para cubrir las necesidades cotidianas de la población.

"Nos hemos quedado totalmente a cero", lamenta el alcalde, que señala que la localidad depende de la llegada de agua para poder atender la demanda de los vecinos.

Preocupación ante el puente festivo La falta de reservas y la insuficiencia del caudal que llega al municipio hacen temer que los problemas se prolonguen durante los próximos días. El alcalde reconoce que no hay una previsión sobre cuándo podrá normalizarse el abastecimiento, especialmente si el consumo continúa superando la cantidad de agua que entra en el depósito.

Publicidad Publicidad

La situación preocupa también por la llegada del puente festivo y la posible afluencia de visitantes a la zona fronteriza con Portugal. "Yo creo que el puente va a ser un desastre porque, como no tenga remanente, se está gastando más agua que la que entra", advierte Alonso Rubio.