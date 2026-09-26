Jóvenes de Castilla y León y Portugal debaten sobre el futuro europeo en Aldeadávila de la Ribera

La directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Ruth Andérez, ha inaugurado este viernes en Aldeadávila de la Ribera un encuentro de jóvenes europeístas de Castilla y León y Portugal.

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Organizado junto a la Junta y los centros Europe Direct, el evento se prolongará hasta el domingo para acercar la Unión Europea a la juventud.

Las jornadas abordan retos cruciales como el empleo, la vivienda, la despoblación y la realidad transfronteriza, combinando mesas de debate con la participación de expertos y asociaciones universitarias.