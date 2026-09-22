Una obra en el Puente de los Siete Ojos obliga a cortar la DSA-460

La Diputación de Salamanca ha comunicado el corte temporal de tráfico en la carretera DSA-460 entre las localidades salmantinas de Yecla de Yeltes y Bogajo. El motivo son la ejecución de unas obras sobre un tramo de la vía que obligarán a su corte total, por lo que permanecerá cerrada al tráfico rodado entre los días 23 y 25 de septiembre.

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El motivo de este cierre es la ejecución de las obras de reparación necesarias en la tubería de abastecimiento situada en el Puente de los Siete Ojos.

Esto impedirá la entre las dos localidades de la comarca del Abadengo, por lo que los conductores tendrán que buscar una ruta alternativa. La Diputación propone utilizar la SA-450 que pasa por Villavieja de Yeltes para garantizar la movilidad y mitigar el impacto en el tráfico local.