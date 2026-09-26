Degustaciones, concurso de quesos y la fiesta de las Madrinas, así será la Feria de la Almendra en Saucelle

Saucelle se prepara para celebrar uno de los eventos más especiales de todo el año, su Feria de la Almendra y productos artesanos que coincide además con su tradicional fiesta del ofertorio en el que las Madrinas ofrecen sus roscas de piñonate.

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Tendrá lugar el sábado 4 de octubre y comenzará a las 10.30 horas con la recepción de autoridades, apertura de la feria y visitas a los puestos que se darán cita en la localidad. A las 12.00 horas el Ayuntamiento ha programado un taller de cocina en vivo con David Monaguillo en el que elaborarán varias recetas con la almendra como ingrediente principal.

A partir de las 13.00 horas tendrá lugar el concurso de quesos de almendra con premios de 200, 150 y 60 euros para los cinco primeros, aunque todos los participantes se llevarán 30 euros.

A partir de las 14.00 horas tendrá lugar una degustación de productos típicos de Saucelle.