Se subastan 13 fincas rústicas en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera

El Ministerio de Hacienda convoca una subasta pública de 13 fincas rústicas en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera; algunos lotes están formados por varias parcelas distintas que se venden juntas.

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Los inmuebles ofertados, propiedad de la administración general del estado en la provincia de Salamanca, figuran en el Boletín Oficial de la Provincia de este viernes 2 de octubre.

La subasta se ejecutará el 29 de octubre a las 10:30 horas en el Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, en la Plaza de la Constitución; será a sobre cerrado.

El precio más bajo parte de 97,19 euros hasta el máximo de 2017,75 euros que incluye dos parcelas juntas.

El total de fincas ofertadas se engloban en 13 lotes:

Lote 1 : finca rústica n.º 2 737 del polígono 504, en el término municipal de Aldeadávila de

la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Fuente de la Piedra”; tiene una extensión de 02-35-03 Has y es indivisible conforme a la legislación vigente. La puja parte de 603,78 euros.

: finca rústica n.º 2 737 del polígono 504, en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Fuente de la Piedra”; tiene una extensión de 02-35-03 Has y es indivisible conforme a la legislación vigente. La puja parte de 603,78 euros. Lote 2 : finca rústica n.º 741 del polígono 504, en el término municipal de Aldeadávila de

la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Fuente la Piedra”; tiene una extensión de 00-37-87 Has y es indivisible conforme a la legislación vigente. La puja parte de 97,19 euros.

: finca rústica n.º 741 del polígono 504, en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Fuente la Piedra”; tiene una extensión de 00-37-87 Has y es indivisible conforme a la legislación vigente. La puja parte de 97,19 euros. Lote 3 : finca rústica n.º 809 del polígono 505 del plano general, en el término municipal

de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Rupitín”; tiene una extensión de 06-04-15 Has. La puja parte de 1098,84 euros.

: finca rústica n.º 809 del polígono 505 del plano general, en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Rupitín”; tiene una extensión de 06-04-15 Has. La puja parte de 1098,84 euros. Lote 4 : finca rústica n.º 1024 del polígono 507, en el término municipal de Aldeadávila de

la Ribera (Salamanca}, terreno dedicado a secano, al sitio “Monte El Puerto”; tiene una extensión de 00-49-33 Has y es indivisible conforme a la legislación vigente. La puja parte de 145,23 euros.

: finca rústica n.º 1024 del polígono 507, en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca}, terreno dedicado a secano, al sitio “Monte El Puerto”; tiene una extensión de 00-49-33 Has y es indivisible conforme a la legislación vigente. La puja parte de 145,23 euros. Lote 5 : finca rústica n.º 1028 del polígono 507, en el término municipal de Aldeadávila de

la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Picón del Águila”; tiene una extensión de 05-97-62 Has y es indivisible conforme a la legislación vigente. La puja parte de 1791,92 euros.

: finca rústica n.º 1028 del polígono 507, en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Picón del Águila”; tiene una extensión de 05-97-62 Has y es indivisible conforme a la legislación vigente. La puja parte de 1791,92 euros. Lote 6 : finca rústica n.2 1046 del polígono 508, en el término municipal de Aldeadávila

de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Las Laginas”; tiene una extensión de 08-09-79 Has. La puja parte de 1560,07 euros.

: finca rústica n.2 1046 del polígono 508, en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Las Laginas”; tiene una extensión de 08-09-79 Has. La puja parte de 1560,07 euros. Lote 7 : finca rústica n.º 1094 del polígono 509, en el término municipal de Aldeadávila

de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Las Laginas”; tiene una extensión de 09-03-16 Has. La puja parte de 1739,94 euros.

: finca rústica n.º 1094 del polígono 509, en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Las Laginas”; tiene una extensión de 09-03-16 Has. La puja parte de 1739,94 euros. Lote 8 : finca rústica n.º 1187 del polígono 511, en el término municipal de Aldeadávila de

la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano al sitio “Puerta La Bodega”; tiene una extensión de 08-12-54 Has. La puja parte de 1565,29 euros.

: finca rústica n.º 1187 del polígono 511, en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano al sitio “Puerta La Bodega”; tiene una extensión de 08-12-54 Has. La puja parte de 1565,29 euros. Lote 9 : en el lote se incluyen dos parcelas rústicas con terrenos dedicados al secano. Una es “Las Heredades Nuevas y Monte La Cis cala” con una extensión de 17-30-02 Has y la otra es “La Isla” con una extensión de 01-40-69 Has. La puja parte de 2017,75 euros.

: en el lote se incluyen dos parcelas rústicas con terrenos dedicados al secano. Una es “Las Heredades Nuevas y Monte La Cis cala” con una extensión de 17-30-02 Has y la otra es “La Isla” con una extensión de 01-40-69 Has. La puja parte de 2017,75 euros. Lote 10 : en el lote se incluyen dos parcelas. Por un lado, “Los Rosales” con una extensión de 18-51-81 Has y por el otro, “Los Rosales y Cerrao de La Jara” con una extensión de 01-03-75 Has. La puja parte de 3825,66 euros.

: en el lote se incluyen dos parcelas. Por un lado, “Los Rosales” con una extensión de 18-51-81 Has y por el otro, “Los Rosales y Cerrao de La Jara” con una extensión de 01-03-75 Has. La puja parte de 3825,66 euros. Lote 11 : se incluyen dos parcelas en “Corrales del Nieto” con una extensión de 04-21-00 Has y 00-19-01 Has. La puja parte de 850,33 euros.

: se incluyen dos parcelas en “Corrales del Nieto” con una extensión de 04-21-00 Has y 00-19-01 Has. La puja parte de 850,33 euros. Lote 12 : también hay tres fincas rústicas en el sitio “La Jara” con una extensión de 02-82-62 Has, en Fuente Fría” con una extensión de 00-71-75 Has y 00-37-46 Has. La puja parte de 805,74 euros.

: también hay tres fincas rústicas en el sitio “La Jara” con una extensión de 02-82-62 Has, en Fuente Fría” con una extensión de 00-71-75 Has y 00-37-46 Has. La puja parte de 805,74 euros. Lote 13: finca rústica n.º 1342 del polígono 514, en el término municipal de Aldeadávila

de la Ribera (Salamanca), terreno dedicado a secano, al sitio “Los Pizarrones”; tiene una extensión de 03-90-48 Has y es indivisible conforme a la legislación vigente. Parte de una puja de 456,06 euros.