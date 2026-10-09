Lumbrales se ha vuelto a quedar sin agua unas horas después de haber recuperado la normalidad. El pasado martes una avería en la red general de Cabeza de Horno dejó sin suministro de agua potable a la localidad. Avería que fue solucionada este jueves antes de que durante la madrugada volviera a reventar la tubería general de agua en el ramal de Camaces, a la altura del río Camaces, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

Publicidad Publicidad

Esto ha hecho que se haya tenido que volver a cortar el sumninistro. Para evitar que los vecinos no tengan nada de agua se habilitará el suministro desde el sondeo de la mina, aunque solo puede utilizarse para el uso de baños y ducha ya que no es potable.

Para que los vecinos puedan tener agua potable, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación de Salamanca dos depósitos de 2.000 litros de agua potable que ya están disponibles en el pabellón deportivo de la localidad. Los vecinos podrán recoger agua de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 de la tarde todos los días.