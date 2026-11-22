Sobradillo, un municipio de la provincia salmantina integrado dentro de la comarca de Vitigudino, frontera con Portugal, reúne, a través de una exposición, las mascaradas y festividades del norte de Portugal.

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Mediante un centenar de piezas da vida a tradiciones de territorios como Trás-os-Montes, el Duero y el Planalto Mirandês para reconocer los vínculos culturales e históricos que existen entre ambos lados de La Raya.

‘Ritos y rituales de invierno. Máscaras de La Raya: tradición, identidad y memoria’ es el título de esta exposición que se enmarca dentro de las actividades culturales de las III Jornadas ‘Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera’, organizadas entre Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal, que se está celebrando hasta el 23 de diciembre, en diferentes municipios a ambos lados La Raya.

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Las piezas que conforman la exposición son fruto de la labor de recopilación, conservación y divulgación de Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves, que fueron visitadas este sábado por el director general de Turismo, Ignacio Sicilia.