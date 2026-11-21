La localidad salmantina de Vitigudino ha acogido este sábado un encuentro con alcaldes de la comarca en el que la presidenta del grupo S&D en el Parlamento Europeo, Iratxe García, y la vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, han contrapuesto su proyecto al de la derecha. En el plano europeo, García ha advertido de que aumentar el gasto en defensa dentro del próximo marco presupuestario no puede suponer recortes en los servicios públicos ni en la política de cohesión, y ha recordado que Pedro Sánchez fue el único mandatario de la UE que planteó elevar el presupuesto comunitario al dos por ciento, una posición que, ha subrayado, es clave para territorios rurales como el oeste de la provincia de Salamanca.

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La eurodiputada ha replicado a las palabras de esta semana de Alberto Núñez Feijóo y ha señalado que la propuesta conservadora amenaza a las pensiones, la sanidad, la educación, la PAC y las ayudas directas a agricultores y ganaderos, además de los fondos rurales y regionales que llegan a los municipios de la comarca. En la recta final de la campaña, ha pedido movilización a las bases socialistas bajo la consigna de que el partido ha ganado fuerza e ilusión y de que el voto rural puede ser determinante.

Por su parte, Rubio ha reprochado a la Junta y a Alfonso Fernández Mañueco la falta de estrategia ante la despoblación y el incumplimiento de una ley comprometida en 2019, por lo que ha propuesto una norma que garantice el derecho a quedarse, volver o llegar a Castilla y León. Asimismo, ha criticado que la derecha y la extrema derecha criminalicen a las personas llegadas de fuera y ha reclamado mejorar los servicios públicos y las comunicaciones más allá de las vías rápidas, con atención a las carreteras secundarias y al transporte público que conecta los pueblos con la capital. También ha exigido 150 millones de euros en ayudas directas dentro de la ley de la cadena alimentaria de cara al 29 de noviembre, unas ayudas que, según ha insistido, deberían aliviar la situación de agricultores y ganaderos en un contexto de costes crecientes.