Tras el parón de selecciones, la Liga Femenina vuelve a coger ritmo. Avenida llega mermado a su partido tras la lesión de la eslovaca Mukilasikova, que deja en déficit la pintura del equipo salmantino. Tampoco estará la italiana Fassina.

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El conjunto dirigido por Raquel Romo visita este domingo al colista de la clasificación, Araski, en un choque que dará inicio a las 18 horas en el polideportivo Mendizorrotza.

Las salmantinas marchan con dos triunfos en siete partidos, mientras que las vascas no han logrado ninguna victoria hasta el momento en la Liga Femenina.