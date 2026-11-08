Avenida se va al parón en el décimo puesto

La Liga Femenina se va al parón de selecciones con Zaragoza líder e invicto. A las mañas, que llevan 7/0, les persigue el trío formado por Valencia, Azulmarino y Jairis con seis triunfos y una sola derrota.

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La zona de playoff está marcada con el bagaje 4/3. Avenida de momento pierde comba en esa lucha y cierra el primer tramo de temporada con dos triunfos en siete partidos. Las de Raquel Romo ocupan el décimo puesto de la Liga Femenina.

El próximo partido liguero para las salmantinas se disputará el 22 de noviembre. A partir de las 18 horas, Avenida se medirá a Araski en el polideportivo Mendizorrotza.