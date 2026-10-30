Avenida, colíder en su grupo de Eurocup Women

La holgada victoria de Avenida en la pista de Namur hace que las charras se coloquen como colíderes en el grupo L de la Eurocup Women. El equipo de Raquel Romo lleva dos triunfos y una derrota en la primera fase de la competición.

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Tanto Chartres como Avenida encabezan el grupo con cinco puntos, mientras que Namur y MBK Ruzomberok cuenta con un punto menos en su tabla.

El próximo encuentro de las salmantinas llegará el miércoles 3 de noviembre. Avenida viajará a la pista de MBK Ruzomberok y cerrará sus partidos a domicilio en el grupo.