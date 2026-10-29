Avenida decide qué camino elige en Europa ante Namur

Con un triunfo y una derrota en su casillero, Avenida visita a Namur en la Eurocup Women. El choque, que tendrá lugar a partir de las 20:30 horas, enfrenta a dos equipos empatados en la tabla clasificatoria y decidirá qué camino elige cada conjunto en la competición europea.

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"Sería un buen impulso para reforzar todo ese buen trabajo diario y el esfuerzo que ponen cada día en la pista, la victoria sería un gran refuerzo. Independientemente de lo que vemos que está bien, el resultado es el impulso que el equipo espera conseguir en este partido", admite Romo.

El equipo dirigido por Raquel Romo quiere quitarse la espinita de su mal final de partido ante Chartres, en el que se le fue la victoria en los últimos segundos del tiempo reglamentario y en la prórroga.

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Las malas noticias en el equipo charro llegan con las lesiones de Fassina y Brown, que dejan muy mermado el roster de Raquel Romo: "tenemos que tirar de hacernos fuertes como equipo. Es verdad que es un momento muy complicado por viajes, encadenar varios partidos fuera de casa. Es complicado en lo físico, con Martina que se acaba de hacer daño, las molestias que arrastramos y solo nos queda estar unidas y confiar en lo que hacemos cada día y que esa rotación más justa no nos pase factura".