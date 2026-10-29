El Guijuelo, a por la épica de apear al histórico Sporting de Gijón

El estreno del nuevo césped artificial del Municipal Luis Ramos coincidirá con un partidazo: el Guijuelo – Sporting de Gijón. La villa chacinera se engalana para recibir a un Segunda División este jueves, a las 20 horas.

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"Queríamos venir al Municipal, queríamos estar en casa y tener estabilidad para empezar a sentir el pueblo, lo que es Guijuelo", explica Jorge García.

El conjunto chacinero llega tras vencer en el derbi al filial de Unionistas por 0-1 con gol de Sergio Astudillo. El técnico chacinero no podrá contar con Cristóbal Gil ni con Dani Cordero, lesionados.

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"Recordarles dos o tres cositas que queremos que se vean, pero en cuanto a motivación y querer jugar, ellos saben que tenemos que ser más nosotros que nunca. Hay mucho salto, pero esto es la Copa", concluye el entrenador del equipo chacinero.

El Real Sporting llega al duelo con trece jugadores del primer equipo en la convocatoria y siete de las categorías inferiores. El equipo de Larcamón marcha en octava posición de Segunda División, a un punto de los puestos de playoff.