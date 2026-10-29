La falta de seguridad ferroviaria: el motivo de la huelga de los maquinistas de Renfe

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha convocado huelga para este jueves, 29 de octubre en horario de 00:01 horas a 23:59 horas en todas las empresas de Renfe Un parón a nivel estatal tras no llegar a un acuerdo Gobierno de España, Adif, la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria y Renfe, y donde se solicita además más seguridad en los convoyes a nivel estatal.

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Una movilización que incluso adquiere más fuerza aún tras lo vivido en la provincia de Toledo este miércoles, 28 de octubre, donde dos trenes de alta velocidad colisionaban entre sí produciendo casi 70 personas fallecidas y cientos de ellas atendidas en diferentes hospital de Castilla La-Mancha y Madrid.

Entre los motivos que explicaban desde SEMAF, se encontraban que “la Administración y las empresas se escudan en la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos. Es una excusa inaceptable cuando somos conscientes de que si hay voluntad son capaces de aprobar cualquier norma legal en cuestión de semanas”.

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Además, entre otros de los motivos de la huelga que trataba el sindicato se encontraban asegurar la actuación frente a emergencias climáticas y riesgos en la vía; cambiar el modelo hacia una verdadera cultura justa; abrir un canal directo entre los sindicatos, la AESF y la Inspección de Trabajo; proteger nuestros descansos, nuestra jubilación y el cumplimiento de lo pactado; aplicar lo acordado para las nuevas promociones; y cuidar al maquinista en los momentos más duros.

A causa de la huelga, también se han estipulado una serie de servicios mínimos para toda la jornada del jueves, mientras dure la huelga a nivel nacional. Desde Salamanca, se verían afectados los trenes a Madrid, Palencia, Valladolid y Zaragoza. Los servicios mínimos son los siguientes:

Larga Distancia Salamanca-Madrid / Madrid-Salamanca

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6:25 horas. Salamanca-Chamartín-Clara Campoamor

8:50 horas. Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca

15:25 horas. Salamanca-Chamartín-Clara Campoamor

15:50 horas. Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca

21:11 horas. Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca Salamanca-Zaragoza / Zaragoza-Salamanca

7:20 horas. Salamanca-Zaragoza Delicias

16:02 horas. Zaragoza Delicias-Salamanca Media Distancia Salamanca-Madrid / Madrid-Salamanca

5:47 horas. Salamanca-Príncipe Pío

9:44 horas. Salamanca-Príncipe Pío

16:42 horas. Salamanca-Príncipe Pío

20:01 horas. Salamanca-Príncipe Pío Madrid-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)

11:10 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)

13:40 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)

17:53 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)

19:37 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla)

21:10 horas. Príncipe Pío-Salamanca (Vialia y La Alamedilla) Salamanca-Valladolid

16:08 horas. Salamanca-Valladolid Campo Grande Valladolid-Salamanca

18:56 horas. Valladolid Campo Grande-Salamanca (Vialia y La Alamedilla) Salamanca-Palencia

14:00 horas. Salamanca-Palencia Palencia-Salamanca