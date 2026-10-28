La salmantina que ha conseguido localizar a su hijo en el accidente de tren de Toledo: “Me ha dicho ‘no te preocupes’, estoy bien”

A lo largo del día, han sido muchos los familiares que se han ido acercando hasta el Hospital General Universitario de Toledo para conocer de primera mano cómo se encontraban algunas de las personas afectadas en el accidente de tren de Urda.
Toñi, es una salmantina afincada en Madrid, donde ha relatado en Al Rojo Vivo, programa de La Sexta, como su hijo, víctima del choque por alcance entre dos trenes de alta velocidad en Castilla y La-Mancha, ha logrado ponerse en contacto con ella para hacerle saber que se encontraba bien.
Lo ha hecho al teléfono y desconociendo si su hijo ha conseguido llegar al hospital de referencia aún, todo gracias a una sanitaria que ha puesto a ambas personas en contacto para así tranquilizar a los familiares de la víctima.
Emocionada, ha explicado que “Se ha puesto él. Me ha dicho 'no te preocupes, estoy bien”, siendo una de las tantas familias que se irán acercando durante las próximas horas y días hasta el centro sanitario toledano.