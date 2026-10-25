Raquel Romo: “Las jugadoras lo han dado todo y se han desfondado”

Raquel Romo no quería poner excusas sobre el arbitraje y sí señalaba los aspectos a mejorar de su equipo tras el duelo ante el Zaragoza.

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Valoración. “Hemos empezado el partido con exceso de respeto ante el equipo que teníamos enfrente y nos ha faltado jugar. En los primeros minutos creo que no lo hemos sido. En el segundo cuarto hemos estado un poquito más cerca de lo que somos, pero todavía nos faltaba un poco de energía. Queremos siempre competir de la mejor manera y tener un nivel de energía alto. Después del descanso sí hemos empezado el tercer cuarto de esa manera y hemos encontrado buenas opciones en ataque para finalizar cerca del aro. Ellas nos han matado con el rebote ofensivo”.

Sus jugadores se vaciaron en la pista. “En el descanso hablábamos que íbamos justas, que teníamos a nuestra gente, y a la que podamos meter un minuto de mostrarles cara a cara que podemos ir a por el partido, les íbamos a levantar. Las jugadoras lo han dado todo y se han desfondado”.

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