Avenida se cita con el líder Zaragoza

Avenida reta al líder. El conjunto charro, con menos presupuesto que en anteriores temporadas pero con más ilusión que nunca, se cita con Zaragoza el domingo a las 12 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

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Las mañas vienen con el expediente inmaculado y cuatro victorias en su casillero. Además, Zaragoza es el equipo que más puntos anota y el que menos recibe en Liga Femenina. Sheppard y Garzón son las líderes del equipo de Cantero.

"Palabras mayores. Es un equipo que mantiene muchas jugadoras del año pasado y juegan de memoria. Van muy rodadas. Están a muy bien nivel. Tenemos que subir el nivel de los contactos y estar sólidas en defensa", asegura Raquel Romo.

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