Avenida, ante su primera salida europea ante el Chartres

Segunda jornada de Eurocup y Avenida que afronta su primer partido a domicilio. El equipo charro visita tierras francesas para medirse a Chartres a partir de las 19 horas.

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Marta Canella es baja en la expedición salmantina y Elena Benito entra en la convocatoria. Pero hay varias jugadoras tocadas y Raquel Romo tendrá que medir los esfuerzos de sus pupilas en el parqué.

“No es nuestro mejor momento físico, pero tenemos ganas. Sin Canella y cuidando al resto porque son varios partidos consecutivos de alto nivel con muchas molestias”, reconoce la entrenadora de Avenida.

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