(81-67) Avenida baja el pistón tras el descanso y cae ante Estepona

Segunda derrota en Liga Femenina de Avenida. Las charras cayeron por 81-67 ante Estepona en un partido en el que fueron de más a menos.

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El quinteto charro estuvo formado por Soriano, Roumy, Mawuli, Johansson y Mikulasikova. Los diez primeros minutos fueron de alto nivel por parte de los dos equipos, con mucha fluidez en ataque y una anotación alta (21-28).

En el segundo acto, Avenida comenzó a tomar distancia en el marcador, pero Estepona comenzó a penalizar desde la línea de tres y ajustó al máximo el encuentro al descanso (43-44).

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