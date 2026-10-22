Avenida mantiene el segundo puesto de su grupo en Eurocup Women

Cruel final para Avenida ante Chartres. Las charras cayeron por 102-101 en la prórroga y tuvieron dos triples (de Roumy y Soriano) para ganar el partido. Sin embargo, el aro escupió los lanzamientos y dejó a las salmantinas sin triunfo.

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El grupo L de la Eurocup Women queda con Chartres como líder con 4 puntos, seguido de Avenida y Basket Namur con tres puntos y cierra la clasificación con MBK Ruzomberok con dos puntos.

La próxima jornada, el equipo de Raquel Romo afronta un choque crucial para el pase a la siguiente ronda. Avenida jugará en casa del Basket Namur el jueves a las 20:30 horas.