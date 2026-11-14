Lumbrales reúne a expertos para buscar el futuro de la dehesa con drones e inteligencia artificial

El Centro Cultural de la Villa de Lumbrales acogió este viernes la segunda jornada de las IV Jornadas Técnicas ‘Dehesas con Futuro’, un encuentro que reunió a investigadores y profesionales del sector agroganadero para abordar los retos de conservación y gestión de este ecosistema.

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La cita puso el foco en la aplicación de nuevas tecnologías a la ganadería extensiva, con herramientas como drones, GPS, vallados virtuales e inteligencia artificial para mejorar el control de las explotaciones.

También se abordaron la mejora de los pastos para reducir la dependencia de alimentación externa, el aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales y la importancia del relevo generacional para garantizar la continuidad de la actividad ganadera.

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La jornada, organizada por ADEZOS, ADRECAG y ADECOCIR con financiación de la Diputación de Salamanca, contó con cinco ponencias de especialistas de distintas instituciones y entidades.