Bañobárez es el municipio integrado en la comarca de Vitigudino que es noticia este domingo 22 de noviembre por ser el punto de España donde se registra la racha máxima de viento alcanzada.

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Entre los 10 puntos más destacados por la Agencia Estatal de Meteorología, Bañóbarez encabeza la lista con 187 km/h a las 06:00 horas, marcando además una notable diferencia con el resto de lugares que aparecen en el listado:

Racha De Viento Registrado Este Domingo 22 De Noviembre De 2026. Aemet La racha máxima, según las interpretaciones de la Aemet, responde a "la velocidad máxima del viento registrada en la estación hasta el momento actual del día indicado, en km/h y hora de ocurrencia".

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A nivel de la comunidad, la estación de Bañobárez también se posiciona con el número uno de la lista.