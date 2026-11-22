Bañobárez es el municipio integrado en la comarca de Vitigudino que es noticia este domingo 22 de noviembre por ser el punto de España donde se registra la racha máxima de viento alcanzada.
Entre los 10 puntos más destacados por la Agencia Estatal de Meteorología, Bañóbarez encabeza la lista con 187 km/h a las 06:00 horas, marcando además una notable diferencia con el resto de lugares que aparecen en el listado:
La racha máxima, según las interpretaciones de la Aemet, responde a "la velocidad máxima del viento registrada en la estación hasta el momento actual del día indicado, en km/h y hora de ocurrencia".
A nivel de la comunidad, la estación de Bañobárez también se posiciona con el número uno de la lista.
Este mismo municipio salmantino se cuela también en el ranking de las temperaturas mínimas registradas en Castilla y León, ocupando el séptimo puesto en este caso, con una mínima de 3.4 grados, también a las seis de la mañana.