El municipio de Guadramiro ha rendido homenaje este fin de semana a la memoria de la reina Urraca I de León en el 900 aniversario de su fallecimiento.
Bajo el título ‘Urraca I de León. Reina, ella’, el historiador Ricardo Chao Prieto fue quien impartió la conferencia, donde se recordó la figura histórica de esta reina leonesa, que fue la primera mujer titular de un reino en toda Europa, y su vinculación con la provincia salmantina.
Desde Unión del Pueblo Leonés afirman que la figura histórica de la reina Urraca I de León estuvo íntimamente ligada a Salamanca como parte integrante del Reino de León.
Se casó siendo aún infanta en primeras nupcias con Raimundo de Borgoña y ambos impulsaron la principal y definitiva repoblación de la ciudad de Salamanca en torno al año 1102, por encargo expreso del rey Alfonso VI de León, padre de Urraca, lo que permitió la restauración de la Diócesis de Salamanca en paralelo a dicha repoblación.
Ya como reina, Urraca I realizó donaciones a la Orden de San Juan en las áreas fronterizas del Reino de León frente a Castilla, como la de Paradinas de San Juan en la comarca de Peñaranda de Bracamonte, o la de la comarca de La Guareña, contigua a La Armuña salmantina. Estas fueron donaciones que, según UPL, "permitieron reforzar estas zonas y, posteriormente, dotarlas de una mayor seguridad en periodos convulsos entre los reinos de León y Castilla".