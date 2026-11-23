El municipio de Guadramiro ha rendido homenaje este fin de semana a la memoria de la reina Urraca I de León en el 900 aniversario de su fallecimiento.

Publicidad Publicidad

Bajo el título ‘Urraca I de León. Reina, ella’, el historiador Ricardo Chao Prieto fue quien impartió la conferencia, donde se recordó la figura histórica de esta reina leonesa, que fue la primera mujer titular de un reino en toda Europa, y su vinculación con la provincia salmantina.

Desde Unión del Pueblo Leonés afirman que la figura histórica de la reina Urraca I de León estuvo íntimamente ligada a Salamanca como parte integrante del Reino de León.

Publicidad Publicidad

Conferencia Sobre Urraca I De León En Guadramiro. UPL Se casó siendo aún infanta en primeras nupcias con Raimundo de Borgoña y ambos impulsaron la principal y definitiva repoblación de la ciudad de Salamanca en torno al año 1102, por encargo expreso del rey Alfonso VI de León, padre de Urraca, lo que permitió la restauración de la Diócesis de Salamanca en paralelo a dicha repoblación.