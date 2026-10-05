Los agentes medioambientales de Salamanca proponen no hacer guardias de incendio a partir del 12 de octubre

Los agentes medioambientales de Salamanca han celebrado este lunes una asamblea para analizar la situación actual del colectivo y determinar las medidas de presión que van a llevar a cabo para que la Junta escuche sus reivindicaciones. Denuncian que la situación que tienen es de “semi abandono” ya que están regulados por una “normativa obsoleta, con un decreto que regula las guardias forestales del año 2004 que está totalmente anticuado y obsoleto y no está adaptado a las situaciones que estamos viviendo ahora con incendios de quinta y sexta generación”, asegura Francisco Comuñas, representante de UGTCyL.

Publicidad Publicidad

Denuncian que actualmente no existe un sistema permanente de guardias de incendios forestales y que hay una carestía de medios como ocurre con los sistemas de comunicaciones, que continúan en analógico. “Son sistemas del siglo pasado y las comunicaciones es un tema básico para gestionar una emergencia por un incendio forestal”, asegura Comuñas que añade que “si nosotros, que somos los directores de extinción de los incendios que se puedan producir, no tenemos un buen sistema de comunicaciones con el operativo que está trabajando en el incendio que de por si son super peligrosos, imagina el peligro que supone no poderte comunicar en condiciones con el operativo”.

Por eso asegura que desde UGT “exigimos a la Junta de Castilla y León que de una vez por todas actualice el colectivo de agentes medioambientales y los ponga a la altura que debe tener para dar una buena atención a los ciudadanos y al medio ambiente de Castilla y León.

Agentes Medioambientales Asamblea

De la asamblea que han celebrado este lunes en Salamanca y que se está repitiendo en todas las provincias de Castila y León, han sacado una conclusión, la necesidad de hacer medidas de presión para revertir esta situación. Una de ellas es dejar de hacer guardias de incendio a partir del 12 de octubre, fecha en la que termina la Época de Peligro Alto (EPA) de incendios.

“Las guardias fuera de la época de peligro alto no están reguladas en calendario, son mínimas porque ponen a dos agentes medioambientales de guardia para toda la provincia de Salamanca”, asegura Comuñas que explica que en un día normal dentro del periodo de EPA puede haber entre 18 y 20 agentes medioambientales de guardia. La bajada al mínimo supone que no se pueda atender “como es debido” a los incendios. Además, denuncian que estas guardias no están incorporadas al calendario, por lo que se pueden tener guardias consecutivas. “Como medida de presión nos vamos a negar a realizar estas guardias a partir del 12 de octubre, vamos a aplicar los protocolos a rajatabla, los protocolos de seguridad, de servicios y demás y a estudiar qué movilizaciones se van a tomar por parte de la plataforma de unidad de los sindicatos para que para exigir y forzar a la Junta a negociar la mejora de estas condiciones”.