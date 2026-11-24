El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y el concejal de Deportes, Víctor Gómez, han presentado este martes la gala de entrega de los Premios Anuales del Deporte Mirobrigense, una cita que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre a las 20:00 horas.

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Durante el acto de presentación, Marcos Iglesias ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el deporte local, así como con las personas y los clubes que lo hacen posible día a día en el municipio.

Por su parte, Víctor Gómez ha subrayado que esta gala constituye una fecha muy señalada para Ciudad Rodrigo, un encuentro en el que la ciudad se reúne para celebrar los logros de sus deportistas y reconocer el esfuerzo de quienes dedican su tiempo a entrenar, formar y acompañar a los demás.

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A partir de este martes, 24 de noviembre, y hasta el 3 de diciembre, los vecinos y vecinas pueden presentar sus propuestas en cada categoría para señalar a quienes consideren merecedores de este reconocimiento.