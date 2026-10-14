Muníbar celebra sus 50 años en Pizarrales con exposiciones, actividades infantiles y un festival musical

La Asociación de Vecinos Muníbar de Pizarrales celebra su 50 aniversario con una programación especial que reunirá exposiciones, actividades infantiles, una charla sobre la transformación social del barrio y un festival musical. Una serie de propuestas con las que la entidad quiere compartir con toda Salamanca cinco décadas de trabajo vecinal y participación ciudadana.

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Los actos comenzarán el viernes 16 de octubre, a las 19:30 horas, con la inauguración de la exposición ‘50 años caminando juntos’, que repasará la trayectoria de la asociación. La muestra podrá visitarse del 19 al 23 de octubre, de 18:00 a 21:00 horas, en la Iglesia Vieja de Pizarrales.

La programación continuará el sábado 17 de octubre con una propuesta dirigida a los más pequeños. A partir de las 17:00 horas, el Colegio Nicolás Rodríguez Aniceto acogerá el ‘Trivial Pizarraleño’, una actividad lúdica con la que los niños podrán conocer mejor la historia y las particularidades de su barrio de una forma participativa.

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Además, las actividades se retomarán el viernes 30 de octubre con la charla ‘Asociacionismo y transformación social de Pizarrales’, prevista para las 19:30 horas en los sótanos de la Iglesia Nueva de Pizarrales. El encuentro servirá para reflexionar sobre el papel del movimiento vecinal y su contribución a los cambios sociales experimentados por el barrio a lo largo de los años.

Para finalizar, el sábado 31 de octubre con el Festival Musical Aniversario de Muníbar, que tendrá lugar a las 18:00 horas en la Iglesia Vieja de Pizarrales. La cita pondrá el cierre a las celebraciones con un día festivo para conmemorar los cincuenta años de la asociación.

Una celebración abierta a toda Salamanca Desde Muníbar animan a los vecinos de Pizarrales y al conjunto de la ciudadanía salmantina a participar en las actividades organizadas con motivo de este aniversario.

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La entidad quiere aprovechar esta fecha para reconocer la implicación de todas las personas que han contribuido a su trayectoria y poner en valor la importancia del asociacionismo en la vida de los barrios. Medio siglo de historia que, según destacan desde la asociación, también supone una oportunidad para renovar su compromiso con un Pizarrales participativo, dinámico y abierto a toda la ciudad.