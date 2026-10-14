La Junta reserva 125 millones para Salamanca en 2027, un 10 % más, con el agua, los hospitales, vivienda y los incendios entre sus principales partidas

La Junta de Castilla y León prevé destinar 125,14 millones de euros a inversiones reales en la provincia de Salamanca durante 2027, según el proyecto de presupuestos autonómicos presentado para el próximo ejercicio. La cifra supone un incremento del 10,38 % respecto a los 113,37 millones contemplados en las cuentas de 2024, que se han mantenido como referencia durante los dos últimos años debido a las prórrogas presupuestarias, al no haber salido adelante ninguno de los presentados por el Equipo de Gobierno en el último periodo de la anterior legislatura.

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En términos absolutos, el aumento asciende a 11,76 millones de euros y las inversiones previstas se reparten entre ámbitos como la sanidad, la educación, el medio ambiente, las infraestructuras, la agricultura, el patrimonio, la vivienda y el abastecimiento de agua. Precisamente, uno de los principales bloques corresponde a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), con 36,24 millones de euros, mientras que las partidas de sanidad y bienestar social suman 24,79 millones; las de medio ambiente y energía, 19,01 millones, y las de educación, 16,70 millones.

Más de 36 millones para Somacyl, con el abastecimiento de agua como principal bloque La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente concentra 36,24 millones de euros de las inversiones previstas para Salamanca. La gran parte de este presupuesto vuelve a estar destinado al abastecimiento de agua, con 20,63 millones repartidos entre distintas actuaciones en la provincia.

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Entre las partidas más importantes figuran los 5,40 millones de euros para el abastecimiento de la Sierra de Francia, los 3,48 millones para mejorar la eficiencia de las redes de agua potable y los 2,65 millones para el abastecimiento mancomunado de La Armuña.

En materia de depuración, el proyecto contempla 3,37 millones de euros. De esa cantidad, un millón se destina al programa de depuradoras en municipios de hasta 500 habitantes, mientras que otros 1,62 millones corresponden a instalaciones en localidades de entre 500 y 2.000 habitantes.

En esta línea, Somacyl también recoge partidas de 5 millones de euros en total para la red de calor. De estos, cuatro millones se destinan a la red de la zona universitaria y del oeste de Salamanca y un millón a la red de calor de Ciudad Rodrigo.

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En cuanto al suelo industrial, además de las inversiones en los polígonos de Ciudad Rodrigo y Ledrada, los presupuestos incorporan una partida de 300.000 euros para el parque distrito empresarial que se situará en la zona del antiguo MercaSalamanca.

Casi 25 millones para sanidad y bienestar social Sanidad y bienestar social disponen de 24,79 millones de euros en el listado provincial de inversiones. Como es habitual, la partida más elevada es la destinada al equipamiento diverso de hospitales, con 15,9 millones de euros. También se contemplan dos millones para obras diversas en hospitales de la provincia y un millón para las llevadas a cabo en centros de salud, así mismo, 2,21 millones serán destinados para continuar con el plan director del Hospital Clínico de Salamanca.

A estas partidas se suman 773.961 euros para el centro de salud de San José-El Zurguén y 500.000 euros para la unidad de reproducción asistida del Hospital de Salamanca.

Por otro lado, en el ámbito social, la Junta prevé destinar 609.700 euros al centro residencial de atención a personas con discapacidad intelectual de Béjar y otros 445.500 euros al centro residencial de Salamanca. Además, aparecen partidas de 250.000 euros para la reposición de inversiones en centros de día propios, 95.000 euros para la reposición de obras y equipamientos destinados a personas con discapacidad y 25.000 euros para inversiones en centros de este colectivo.

El listado incluye asimismo 20.000 euros para la construcción y el equipamiento de nuevas residencias propias gestionadas por la Junta de Castilla y León.

Más de 16 millones para educación, con la ampliación del CEIP de Carbajosa y el arreglo de la fachada del Uribarri Los presupuestos de 2027 para la provincia de Salamanca prevén 16,70 millones que se destinarán a educación. Una parte importante se destina a la reposición y mejora de centros educativos, tanto de Infantil y Primaria como de Secundaria.

Las obras de reposición y mejora en centros de Educación Infantil y Primaria cuentan con 4,82 millones de euros, mientras que las actuaciones en centros de Secundaria disponen de 5,23 millones. A estas cantidades se suman 2,46 millones para la ampliación del CEIP de Carbajosa de la Sagrada y 1,3 millones para el arreglo de la fachada exterior del IES Martínez Uribarri.

Los incendios forestales concentran las principales inversiones medioambientales El apartado de medio ambiente y energía suma un total 19,01 millones de euros. Dentro de este bloque, la lucha contra los incendios forestales ocupa una buena posición, con ocho millones de euros para contratar un medio aéreo y 6,42 millones para tratamientos selvícolas preventivos.

El proyecto incluye, además, 3,40 millones de euros para equipos de extinción de incendios forestales y cuadrillas helitransportadas, así como 210.675 euros para convenios de prevención y extinción con ayuntamientos y otras entidades.

La relación de inversiones contempla otras actuaciones relacionadas con la protección del medio natural.

A través de la Fundación Patrimonio Natural se incluyen, además, 350.000 euros para iniciar los trámites de construcción del nuevo centro de recuperación de animales silvestres de las Dunas.

Más de ocho millones para movilidad e infraestructuras viarias Las inversiones correspondientes a movilidad, transformación digital e inteligencia artificial ascienden a 8,09 millones de euros. Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora de la plataforma y del firme de la carretera SA-213, desde Bocacara hasta su intersección con la DSA-330 y la autovía A-62, con una dotación de 2,49 millones de euros.

También se contemplan 2,82 millones para conservación de carreteras, 866.000 euros para el refuerzo y renovación del firme de la SA-105 entre la intersección con la SA-113 y el límite provincial con Ávila, y 400.000 euros para la misma carretera entre Peñaranda de Bracamonte y Macotera.

En cuanto a las infraestructuras de transporte, la Junta prevé destinar 268.413 euros a la modernización de estaciones de autobuses y 100.000 euros a actuaciones y mejoras en la estación de autobuses de Alba de Tormes. El documento incorpora también 10.000 euros para conservación preventiva de la CL-510 y del puente sobre el río Tormes en Alba de Tormes, además de otros 10.000 euros para seguridad vial en la intersección de las carreteras SA-605 y SA-601.

Agricultura y medio rural: balsas e infraestructuras de concentración parcelaria El área de agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental suma 8,18 millones de euros en el proyecto de inversiones para Salamanca.

Entre las actuaciones recogidas aparecen diversas balsas destinadas a infraestructuras relacionadas con el agua y con concentraciones parcelarias. De este último apartado, Lumbrales dispondrá de 2,81 millones de euros.

Más de cuatro millones para cultura, turismo y deporte Las inversiones de cultura, turismo y deporte ascienden a 4,47 millones de euros. En este apartado se incluyen partidas para la conservación del patrimonio, la promoción turística, las instalaciones deportivas y las actividades culturales.

El documento contempla 492.500 euros para actuaciones de protección y conservación de bienes de interés cultural de Castilla y León y 250.000 euros para actuaciones en bienes del patrimonio cultural de la provincia de Salamanca. También figuran 300.000 euros para actuaciones en la Vía de la Plata y 120.000 euros para intervenciones en templos parroquiales rurales. A estas cantidades se suman 80.000 euros para la construcción del nuevo edificio del centro de visitantes de la Fundación Siega Verde y 25.000 euros para el plan de conservación de yacimientos arqueológicos.

En turismo, la relación incluye 200.000 euros para señalización turística de interés regional y 172.184 euros para actuaciones de impacto turístico.

Por otro lado, el deporte cuenta con 860.000 euros para equipamiento en instalaciones deportivas y otros 45.000 euros para obras de reposición en las instalaciones deportivas de Llano Alto, en Béjar.

Vivienda: rehabilitación y nuevas promociones en distintos municipios El apartado de vivienda incluye inversiones de la Vicepresidencia Segunda por valor de casi 2,5 millones de euros, además de las actuaciones que aparecen dentro del presupuesto de Somacyl.

Entre las partidas de la Vicepresidencia Segunda destaca el convenio Rehabitare con la Diputación de Salamanca, que cuenta con 1,27 millones de euros.

En cuanto a la promoción de vivienda, el documento incluye 170.000 euros para vivienda en alquiler, con 150.000 euros para las situadas en la calle Papa Luna de la ciudad de Salamanca y 20.000 euros para Santa Marta de Tormes.

La promoción de vivienda en venta dispone de 3,21 millones de euros. La mayor parte corresponde a Santa Marta de Tormes, con 2,37 millones, pero también aparecen partidas para vivienda protegida en Guijuelo, Alba de Tormes, Castellanos de Moriscos, San Morales, La Fuente de San Esteban, Huerta, La Alberca, Pelabravo y Candelario.

No obstante, hay que destacar que son múltiples partidas con diferentes importes, por lo que algunos se destinarán a obtención y promoción de viviendas, pero otras partidas están pensadas para continuar obras, crear proyectos o servicios de reparación y mantenimiento.

Inversiones empresariales y otras actuaciones Por último, el proyecto de presupuestos para Salamanca contempla cuatro millones de euros de Economía y Hacienda para infraestructuras empresariales vinculadas a la actividad investigadora y productiva.

En el listado de la Fundación Patrimonio Natural figuran, además de las partidas para el centro de recuperación de animales silvestres de las Dunas, 225.000 euros para construir una pasarela sobre el río Águeda en Ciudad Rodrigo y 300.000 euros para un mirador en el embalse de Almendra. También se incluyen partidas para las casas del parque de Las Batuecas y Sobradillo.

En resumen, el proyecto autonómico de presupuestos para la provincia de Salamanca dibuja un reparto de las inversiones provinciales en el que destacan el abastecimiento y la depuración de agua, las infraestructuras sanitarias y educativas, la prevención de incendios y las actuaciones de vivienda y suelo industrial.

Se trata de unos presupuestos continuistas que servirán para mantener obras y proyectos ya anunciados o creados en Salamanca, por lo que no destaca ninguna nueva infraestructura.