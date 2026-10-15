Salamanca pone en valor el talento femenino en la apertura del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad

La Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ del Ayuntamiento de Salamanca ha acogido, un año más, el acto de apertura del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad, una iniciativa con la que, a través de actividades educativas, formativas y lúdicas, se pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el daño y el retroceso que provocan la desigualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género.

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En este acto ha estado presente el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que ha puesto en valor el talento femenino y la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico y social de Salamanca. “La Escuela Municipal de Igualdad representa perfectamente la Salamanca que estamos construyendo entre todas y todos. Una Salamanca moderna, dinámica, innovadora, creemos en el talento femenino, lo impulsamos y apoyamos, y particularmente en la Salamanca más ligada a la tecnología, la innovación y la ciencia, sectores en los que Salamanca es la capital de España donde mayor es la presencia femenina en el empleo tecnológico”, ha afirmado.

Además, ha detallado que “Salamanca es un ejemplo en toda España por nuestro amplio y robusto tejido social”: “Una ciudad solidaria donde se están alcanzando metas inimaginables hasta no hace mucho tiempo, y también en este ámbito tenéis un papel protagonistas las mujeres, que os volcáis participando en asociaciones de mujeres, de salud, de personas con discapacidad, de mayores o de jóvenes”.

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En este sentido, Carbayo ha concluido su discurso reafirmando que “hoy los grandes proyectos de ciudad siguen teniendo a muchas mujeres como abanderadas, esta vez sí, a diferencia de lo que ocurría en tiempos pretéritos, con el reconocimiento merecido”.

“La Escuela de Igualdad nace con vocación de sumar, de educar y de transformar” En cuanto a los citados méritos, se han aplicado este jueves a tres mujeres que han recibido un reconocimiento durante el acto en representación de todas aquellas que cada día contribuyen a construir una Salamanca mejor: Ángela Figueruelo, María de los Ángeles Hernández y Vega Moralejo. En este sentido, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Myriam Rodríguez, ha apuntado que la Escuela de Igualdad “nace con vocación de sumar, de educar y de transformar”.

En cuanto a María de los Ángeles Hernández, pastelera de Salamanca, Rodríguez ha destacado “su constante disposición, esa mano tendida y la colaboración”. En relación a Ángela Figueruelo, exdocente en el Máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca, Rodríguez ha apuntado que “ha formado promociones enteras con dedicación, convirtiendo el derecho constitucional en herramienta viva para transformar la sociedad”.

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Vega Moralejo, por su parte, trabaja como profesora además de ser parte de la asociación ‘El Legado de las Mujeres’. Myriam Rodríguez no ha dejado indiferente con su declaración sobre ella: “Los alumnos tienen una suerte inmensa, porque tener una profe con esa chispa y esa vocación, es algo que cambia la vida y que les imprime también un determinado carácter”.

Apertura Del Nuevo Curso De La Escuela Municipal De Igualdad (24)

Una programación repleta de talleres y conferencias a favor de la igualdad Este acto de apertura se ha centrado, además, en la exposición de la programación de la Escuela Municipal de Igualdad, que incluye “algunas cuestiones nuevas y otras también que se repitan por ese buen acogimiento que han tenido otros años”.

La programación del primer trimestre de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca incluye hasta final de año quince actividades, todas ellas gratuitas. En concreto, la Escuela de Mujer y Ciencia Ciudadana, cuatro ciclos de conferencias, cuatro talleres, tres actividades culturales, una exposición en la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’, otra en la Torre de los Anaya y visitas guiadas por la ciudad.

Una de las novedades es la jornada sobre emprendimiento, tecnología y liderazgo ‘Mujeres que innovan’. Este evento se encuentra en manos de la Escuela de la Escuela de Mujer y Ciencia Ciudadana, cuya acción a lo largo de este curso ha sido presentada por Patricia Sánchez-Holgado: “Ha tenido un resultado muy interesante ya que hemos visto cuáles son los intereses y las necesidades que nos han ido contando todas las personas que han asistido a estas charlas”.

Como culmen de estas actividades llega la dicha jornada, que se celebrará este viernes 16 de octubre 16 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas en la Casa de la Mujer, con entrada libre hasta completar el aforo. A través de experiencias personales y mesas redondas con mujeres referentes del ámbito científico, se mostrará el proyecto europeo HerTechVenture de la Universidad de Salamanca, culminando con un taller práctico para transformar una idea en una oportunidad de emprendimiento.

Siguiendo esta línea, otra de las novedades es el ciclo de conferencias ‘El legado de las mujeres’, que tendrán lugar los martes 27 de octubre, 24 de noviembre y 15 de diciembre a las 19:00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre hasta completar el aforo. La Asociación El Legado de las Mujeres acercará a figuras, historias y aportaciones femeninas que forman parte del patrimonio cultural, científico y artístico y que, en muchos casos, han quedado invisibilizadas o relegadas a un segundo plano.

Por otro lado, se encuentran las próximas sesiones, que tendrán lugar todas ellas a las 12:00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre. En concreto, se llevarán a cabo el jueves 29 de octubre bajo el nombre ‘Mujeres, publicidad y construcción de referentes’; el viernes 27 de noviembre con ‘Pantallas, visión y salud digital’; y el viernes 4 de diciembre con ‘Inteligencia artificial y futuro de las mujeres’.

El apartado de conferencias se completa con ‘Mujeres en Etiopía y Mozambique’, el 17 de noviembre a las 20:00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, una mirada audiovisual desde la experiencia de Carmen García-Rosado, en colaboración con Intermón Oxfam; y ‘Conectar para prevenir. Un recorrido por las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres’, los jueves 5, 12 y 19 de noviembre y 3 de diciembre a las 19:30 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, a través de la experiencia de Rosalía Rendú y de las asociaciones Plaza Mayor, Adavas, Apramp y Beatriz de Suabia.

Talleres de autodefensa en los barrios y bienestar emocional Durante este nuevo curso, la Escuela de Igualdad también contará con los tradicionales talleres de autodefensa, que este trimestre se celebrarán en Ciudad Jardín y el Zurguén. Para la presentación de estos talleres, este jueves se ha llevado a cabo una tradicional demostración a cargo de Simón Lucas, inspector de la Policía Local, que en esta ocasión ha acompañado por Ana, vecina del Zurguén.

Así, tras el éxito y gran aceptación durante el pasado curso, regresan los talleres de autodefensa impartidos por agentes de la Policía Local de Salamanca en los barrios de la ciudad. En esta ocasión, las próximas sesiones tendrán lugar en Ciudad Jardín los viernes 16 y 23 de octubre, de 20:00 a 21:30 horas; y en El Zurguén los viernes 16, 23 y 30 de octubre, de 18:15 a 19:45 horas.

Apertura Del Nuevo Curso De La Escuela Municipal De Igualdad (53)

Las inscripciones se pueden realizar a través de la Asociación Ciujar en el correo electrónico asociaciondevecinosciujar@gmail.com y de la Asociación Teso. Al mismo tiempo, continúan los talleres de autodefensa en la Casa de la Mujer, el 2, 4, 9 y 11 de diciembre de 12:00 a 13:30 horas. En este caso, la inscripción, con plazas limitadas, se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del enlace de la página web del Ayuntamiento de Salamanca.

Otras actividades en favor de la igualdad y la actividad física Entre las novedades se incluye también el taller de ajedrez en familia ‘Judit Polgar’, que consta de seis sesiones de una hora los lunes 19 y 26 de octubre, y 9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 16:30 a 17:30 horas en la Casa de la Mujer. Impartido por Amador González de la Nava, Maestro de la

En esta misma línea de reforzar el equilibrio físico y emocional en un entorno de confianza, la Casa de la Mujer volverá a acoger el taller de yoga familiar para favorecer vínculos en movimiento. Será los martes 20 y 27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre, y 1 y 5 de diciembre, de 16:30 a 17:30 horas para familias con menores de 2 a 5 años, y de 17:45 a 18:45 horas para familias con menores de 6 a 11 años.

Mientras, la Asociación Salud Mental AFEMC iniciará el 16 de diciembre, de 18:30 a 20:00 horas en la Casa de la Mujer, un ciclo que tendrá continuidad hasta el próximo verano con sesiones para fortalecer la autoestima, reducir la carga mental, tejer relaciones saludables o diseñar un proyecto vital.

En colaboración con Turismo de Salamanca, regresan las visitas guiadas ‘Salamanca con voz de mujer’ para descubrir su papel en la historia y patrimonio de la ciudad de Salamanca. Se incrementan hasta cinco sesiones cada mes: tras la celebración el 6 y 7 de octubre de las dos primeras, las próximas son el 22, 23, 28 y 29 de octubre; 2, 3, 11, 12, 26 y 27 de noviembre; y 1, 2, 17, 18 y 21 de diciembre. Partiendo a las 16:30 horas desde la Plaza Mayor, con inscripción previa a través de la página web www.salamancaymas.com , con un máximo de 30 personas, tendrán una duración aproximada de dos horas.

En esta línea cultural, el 27 de octubre a las 19:00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, Daiana Arvelo presenta ‘Más fuerte que el miedo: Recitando fragmentos de una vida que renació del dolor’, una obra que invita a reflexionar sobre la capacidad de reconstrucción personal, la resiliencia y la esperanza como motores para afrontar las adversidades de la vida.

El 22 de diciembre, a las 18:00 horas en la Casa de la Mujer, Unpuntocurioso llevará a cabo el cuentacuentos ‘Sin etiquetas’. A través de la narración y la participación, mostrarán que no hay una única manera de ser niña o niño, y que los gustos, emociones y sueños no tienen por qué estar marcados por etiquetas en función del género. La inscripción se podrá realizar una semana antes de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del enlace de la página web municipal https://www.aytosalamanca.es/en/w/enlaces-mujer

Mientras, el 28 de diciembre a las 12:00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, Irene Sánchez Fernández y Alonso Parada Campillo ofrecerán el concierto de flauta travesera y piano ‘Cuando ellas suenan’, un recorrido por diferentes épocas y estilos para acerca la creación musical de mujeres cuyas obras merecen ser escuchadas, conocidas y reconocidas.